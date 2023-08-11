你是否曾經發現，平時作風溫溫吞吞的朋友，到了機場準備搭飛機的時候，整個人變得明顯亢奮、這個那個都想試一試？這種因為置身機場而在個性層面出現暫時變化的情況，其實很常見。英國《每日郵報》8日報導，英國航空公司調查研究發現，旅客到了機場就換上的「旅人假面」有5種，其中以「王牌隊長」最常見。

以下是英航（British Airways）調查對於這5種旅人面具的描述，不妨對照一下自己或親友有無這種「轉性」傾向。如果有，也許下列某一型最接近：

●王牌隊長：英航調查研究顯示，49%受訪者自認屬於這型，一到了機場頓時顯得精明能幹。戴上這種旅人面具的人不僅為各個環節準備周全，團體旅行時往往獲派為領頭羊。這型條理最為分明，往往為整群同行者做了某種形式的充分準備。譬如，這人隨身行李裡的液體物品早已裝進透明夾鏈袋不說，很可能還替同行者各備妥了一個夾鏈袋。「王牌」通常帶領同行者前進，為整群人明快指引方向，就連大家的護照也可能由「王牌」保管。

對於熱愛探索機場的旅人而言，免稅店常是流連忘返的去處之一。（圖／Shutterstock）

●聽命行事：行事隨和，通常不太干涉別人，甚至放手讓別人發號施令，樂於受人帶領。他們往往跟在別人後面，從頭到尾聽命行事，而且不太會脫隊。有趣的是，這型往往連自己該去哪個登機門都不曉得，而是交給「王牌隊長」型的同伴指揮。受調查的英國人有43%自認一到了機場就化身這個類型。

●一馬當先：戴上這種面具的旅人永遠緊盯排隊動態，把機場所有環節視為競技運動，這型致力於登機排第一、下機跑第一，落地後也盡力成為頭一個領到行李的旅客。英航研究顯示，這型在機場經常穿梭於人群之中，不斷移動，隨時注意人龍，力求超前，盡可能壓縮在機場停留的時間。15%的受訪者自認具有這一型的特色。

●熱愛探險：這型慣於脫隊，花很多時間探索機場的一切，他們經常流連於免稅店端詳各色商品，在大小餐廳品嘗菜色，就算只在航廈大廳閒逛也很樂。這種類型常有人以「孤獨一匹狼」稱之，較少參與團體行動，如此方能在不受旅伴干擾的情況下把機場逛個徹底。調查之中僅8%自認有這種旅人特質，最有可能在機場探索一番之後買下「以前居然沒想過會需要的」新玩意兒。

●慢條斯理：在受調者之中占比最少，僅4%。戴上這種人格面具的旅人步調最為放鬆，不論報到、安檢、登機，每個環節都展現悠哉悠哉、不慌不忙的調調，飛機關艙門之前最後一個登機的旅客通常是這型。英航研究顯示，在機場「轉性」為慢條斯理型的人完全無意倉促行事，他們可能會在飛機前面停下來拍一張整趟旅行最重要的照片，有時會耽擱同團其他人的行程。