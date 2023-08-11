近期TPASS開通帶動機場捷運沿線各站潛力區房市爆紅，其中A7體育大學站位處台北與桃園機場中心點，串接北市精華區與機場國門皆僅約20多分鐘，房價仍位處機捷沿線相對低點，可說是最具增值潛力的高CP值生活圈，周邊5座科園環繞，提供逾4萬個就業機會，目前每坪單價仍位4字頭，為北市至桃園青埔特區機捷沿線最親民，相較前後站已站穩5~6字頭，A7站屬機捷房價凹陷區，不動產市場供不應求，相當吸引購屋族，成為大台北生活圈房市一級戰區。

房市熱區A7重劃區占地面積廣達186.43公頃，幅員遼闊，觀察機捷A7站周邊500公尺生活圈，「丹佛花都」罕見一次集結交通、公園、校園、建材所有優勢的指標推案，如距離捷運A7站僅450米，迅速接軌大台北都會區軌道利多；基地正對十八份抗溪保護區第一排，享永恆樹海棟距；散步330米即抵達文青雙語中小學，擁幼兒園到國中12年完整教育體系；社區規劃露天泳池、四季雙花園、俱樂部All In One，設計A7住宅正核心泳池花園宅，吸引科技新貴爭相購屋，創造絕佳買氣。

「丹佛花都」為線上最近A7捷運站指標案，25分鐘內串接台北市中心與醫院、百貨生活圈。（甲山林集團提供）

【機捷罕見房價凹陷區 A7磁吸科技新貴買盤】

觀察串接台北市中心與機場國門的機場捷運線沿線房價，台北車站雙星特區每坪單價已來到150萬元，三重站與位新莊的新北產業園區站、新莊副都心站，房價站上7~8頭字頭；而A7重劃區相較前站60萬元的泰山，每坪55萬元的A8長庚醫院、A9林口，以及每坪60萬元的A18桃園高鐵青埔特區，A7體育大學站每坪單價僅需4字頭，屬於罕見的機捷房價凹陷區，以25分鐘輕鬆車程換取4字頭房價，被市場視為CP值最高的站點。

除了親民房價，A7站擁有5座科園領航，吸引國際知名科技廠與半導體龍頭產業進駐，科技城聚落成型，年產值超過9000億、創造4萬多就業機會，磁吸科技新貴買盤，看好購屋剛性需求與A7未來發展潛力，近年吸引各大建商競相插旗，推案遍地開花，想一圓成家夢的首購族與小家庭該如何挑選呢？

「丹佛花都」與機場捷運沿線房價表。（甲山林集團提供）

對此，全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，A7重劃區屬新興重劃區，因此房價相對機捷沿線親民，確實很吸引剛需買盤進場，建議購屋族，除了首重鄰近機捷A7站軌道利多之外，也應重視公園綠地景觀、雙語學區等優質生活環境，以及考量品牌建商、建材配備、獨特休閒設施等機能，這樣交通、公園、校園、建材等所有需求一次到位，房價支撐力高，無論自住、置產皆宜，最能在A7重劃區脫穎而出。

【A7住宅正核心 「丹佛花都」2~3房泳池花園宅】

「丹佛花都」基地位桃園市龜山區樂善一路、牛角坡路，周邊擁綠帶保護區，享永久棟距景觀視野，面積達1654.18坪，主打A7千坪角地住宅區正核心，散步450米即達A7體育大學站，為線上最近捷運站純正住宅區，享真正純住品質，1站達A8長庚醫院、2站A9三井Outlet、6站台北車站雙星特區，25分鐘內串接台北市中心與醫院、百貨生活圈。

「丹佛花都」距離捷運A7站僅450米，基地正對十八份抗溪保護區第一排，享樹海棟距。（甲山林集團提供）

「丹佛花都」規劃地上15樓、地下5樓，共532戶住家與14戶店面，住家設計18~33坪2~3房，社區規劃露天島嶼泳池、瑜珈室、中庭與空中雙花園等完整全齡化休閒設施，2房總價858萬元起，規劃大台北都會區罕見低單價、低總價捷運泳池花園宅，訂金簽約金10%付款輕鬆，小資族、小家庭都能負擔，力挺青年購屋成家，因此成為A7重劃區最受矚目標的。

丹佛花都

接待會館：桃園市龜山區樂善二路文化一路交叉口旁