捷運紅線貫穿台北市各大精華區，為含金量最高的捷運主線之一，從每坪300萬的信義計畫區、穩坐200萬俱樂部的大安區至150萬元的台北車站雙星特區，一路行經士林天母至9字頭的北投生活圈，沿線房價高昂、小資首購族難負擔。有鑑於此，甲山林集團於捷運紅線雙捷運站紅樹林站推出指標建案「山河帝寶」，一次囊括紅樹林山河景觀、交通利多、豪宅建材等優勢，以每坪4字頭房價震撼市場，小資族也能入手帝寶等級小豪宅，第一次買房就全部到位。

【紅樹林富人灣 億萬景觀豪宅特區】

紅樹林一帶是大台北聞名的水案豪宅區，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，淡水紅樹林生活圈背山面河，有如香港半山豪宅的景觀環境，在大台北相當稀有，目前區內的河岸宅與山景宅更受到許多高資產族、退休族的青睞，其中面河岸景觀的大坪數豪宅，每戶動輒上億房價，堪稱新北市最密集的億萬景觀特區。

【房租指數月月漲！「由租轉買」首購熱】

不斷飆漲的租金行情也讓市場開始湧現一波由租轉買的聲浪，全台6月租金指數達103.66再創歷史新高，年增率達1.98%，帶動標榜低單價、低總價的「租不如買」首購剛性需求產品，撐起這一波市場買盤。觀察大台北地區各區房價表現，房價最具補漲潛力，也最被市場一致看好，其中享淡水河、觀音山景緻，又享捷運紅線交通便利性的紅樹林生活圈，自然成為首購族、置產族目光焦點。

捷運紅樹林站規劃淡水信義線、淡海輕軌雙捷運線，是捷運紅線房價最親民的雙捷運站。（甲山林集團提供）

【淡北快速道路今年動工 交通大利多 淡水房市起飛】

甲山林集團總經理張境在分析：「紅樹林低基期4字頭，交通利多、科技發展，房價起飛最被期待！淡江大橋預計2025年通車，淡北快速道路最快今年動工，未來紅樹林直達北市，最受惠。」。區主委許茂諺也表示「山河帝寶」隨著北士科科技走廊發展、交通重大利多，未來還有升值空間，「不論是自住、置產、投資都是不錯的選擇」。

【捷運紅樹林站 比五股、泰山還便宜】

隨著捷運紅線一路向北，來到捷運紅樹林站，甲山林集團近來推出指標建案「山河帝寶」，享中正東路門牌，以比中古市場還親民的4字頭房價震撼市場，觀察大台北地區4字頭房價生活圈，包括五股、泰山、樹林、龜山A7等外圍區，僅捷運紅樹林生活圈擁有絕佳山河美景、緊鄰台北市區的成熟的商圈機能與雙捷運利多，自然在低單價、低總價市場中脫穎而出。

甲山林指標案「山河帝寶」主打2873坪壯闊基地南法莊園，為捷運紅線上最大開發案，僅13.98%的低建蔽率，擁抱2000坪歐式噴泉花園。（甲山林集團提供）

【1080萬起2-4房 離帝寶最近的一次！「舊公寓換山河景觀宅」買氣熱烈】

「山河帝寶」主打2873坪壯闊基地南法莊園，為捷運紅線上最大基地開發案，擁抱2000坪歐式噴泉花園，住宅規劃地上18樓、地下5樓，總價1080萬元起買山河景觀2~4房，「山河帝寶」基地步行至雙捷運站的紅樹林站僅350米，輕鬆串接雙軌利多，觀音山、淡水河、捷運站與紅樹林景緻，親民的房價成為購屋族最接近帝寶的機會，也因此創下絕佳的市場買氣。

甲山林指標案「山河帝寶」一次擁抱紅樹林山河景觀、交通利多、豪宅建材等優勢，以每坪4字頭房價震撼市場。（甲山林集團提供）

「山河帝寶」擁有甲山林帝寶品味DNA，提供防水保固10年、精工防疫10大工學，包括耐震5級、全區淨化防疫、三重過濾淨水、防霾紗窗、氣密降噪、充電車位等，且戶戶擁有專屬建築生產履歷，收錄全程建築過程，4大品質查核總紀錄，建材規劃媲美「北市豪宅規格、首購價格」，也因此除了吸引首購族成家、北士科園區科技新貴購屋，也成為北市置產客爭相收藏帝寶建築標的。

山河帝寶

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