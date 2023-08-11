一名年輕網友抱怨，長輩很常在見面時問「你買房沒？」試探晚輩的近況與財務能力，讓他感到相當困擾，話題引起網友們熱烈討論，有網友分享1招能夠馬上讓長輩閉嘴，「一律回答不景氣薪水沒以前多，裁員裁得很兇，房子貸款繳得很辛苦，股票都買在高點套牢中。」

原Po表示，只要碰到長輩聊天，最常被問到「你買房沒？」看似一句話家常的閒聊話題，卻感到莫名厭惡，原Po感到十分不解提問「為什麼長輩都以買房判斷有沒有出息？」想知道大家有什麼看法。

文章引起網友們熱烈討論，許多人直指，長輩言下之意就是想了解大家口袋有多深，「學生時期大家看的是成績單，出社會後大家看的是薪資單，有買房通常代表財務這科分數不錯」、「拐著彎問你口袋的深度」、「窺探隱私的長輩，直接擺臭臉。」

有過來人分享自身經驗，並傳授1招直接讓親戚閉嘴，「以前太老實，結果表哥買房就來跟我借頭期款；堂弟找不到工作就來叫你幫安插工作；堂姊嫁不出去，就問有沒有下屬可相親。現在只要親戚再問，我都一律回答，不景氣薪水沒以前多，裁員裁得很兇，房子貸款繳得很辛苦，股票都買在高點套牢中。」