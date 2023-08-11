2年前蘇伊士運河「大排長榮」事件重演？！近日巴拿馬運河塞船情況愈來愈慘烈，據CNBC報導，目前有154艘商船排隊等待通行，平均等待時間為21天，這條運河受到史上最嚴重的乾旱影響，水位急遽下降，巴拿馬運河管理局採取臨時措施，調降每天貨船通行數量直到2024年9月底。

位於中美洲的巴拿馬運河連接大西洋與太平洋，是美國託運人把貨物送往墨西哥灣及東岸港口的重要貿易管道，美國是使用這條運河最頻繁國家。

美國進出口商品貨櫃約占巴拿馬運河運輸量的73%，每年通過這條運河的貨櫃量約占美國總量的40%，貨物價值約2700億美元。

巴拿馬運河管理局表示，由於嚴重乾旱，導致水位大幅下降，7月底採取節約用水措施，從8月8日至8月21日起暫時限縮巴拿馬型船的通行許可，從原先的每日23艘降到14艘。

報導指出，運河管理局要求通行船隻減輕重量40%。長榮海運的長極輪（EverMax）之前被迫在巴爾博亞港（Port of Balboa）卸下1400個貨櫃，才能獲准通行。目前長極輪州停靠在喬治亞州薩凡納港（Port of Savannah）。

OL USA公司執行長Alan Baer表示，經由巴拿馬運河到美國東岸的困難度愈來愈高，部分進口商可能考慮改道經由蘇伊士運河，這條運輸路線較適合送達港口在東南亞或中國東南方，但對於大陸北方和北亞港口，改走蘇伊士運河可能會增加7至 14天的運送時間。