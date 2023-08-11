國民黨總統參選人、新北市長侯友宜9日宣布能源政策，稱支持核一、核二、核三延役，核四在安全無虞下重啟。而近日就有一份最新的民調指出，對於侯友宜「重啟核四」的能源政策，有70％的網友「贊成」重啟核四，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》10日起針對侯友宜宣布能源政策，主張將核能列入乾淨能源，並承諾當選總統後，在安全無虞的前提下，推動核四安全重啟進行網路民調，截至10日晚間23時，已有2500人參與投票，對於「你是否贊成重啟核四？」有60.3％的網友表示「非常贊成」、有9.7％的網友表示「有點贊成」、有8.3％的網友表示「不太贊成」、有11.9％的網友表示「完全不贊成」、有9.8％的網友則表示「不知道/沒意見」。

而該份民調也調查了「你是否贊成核一二三延役？」有51.9％的網友表示「非常贊成」、有16.3％的網友表示「有點贊成」、有11.5％的網友表示「不太贊成」、有10.5％的網友表示「完全不贊成」、有9.8％的網友則表示「不知道/沒意見」。