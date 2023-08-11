2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。而最近就有一份民調指出，對於在野總統人選，怎麼整合贏的機率最大，有49％的網友認為是「柯就能贏，不用合」，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》9日對於「在野總統人選，怎麼整合你覺得贏的機率最大？」進行網路民調，截至10日晚間23時止，已有10萬人參與投票，有11％的網友認為是「柯侯合」、有30％的網友認為是「柯郭合」、有5％的網友認為是「侯郭合」、有49％的網友認為是「柯就能贏，不用合」、有6％的網友認為是「侯就能贏，不用合」。

而參與該份民調投票的網友則近乎一面倒表示，「柯文哲本人說的很清楚，柯代表民眾黨全力選到底啊。他是來做事的，不是來貪污的」、「只有柯文哲當總統，才能改變台灣的政治文化」、「柯文哲要誰當副手必定有他自己的考量，只要柯能當選總統，副手是誰沒差，支持柯文哲的選擇」、「不用合，撐住民調，最後讓選民自動棄保還是能贏」。