成都世大運8日落幕，除了精彩的體育競技賽事呈現外，中國大陸的基建成果也引發討論，光是基礎建設的地鐵，就讓不少外國人比較中美地鐵搭乘經驗落差，有如天堂地獄之別。媒體人謝寒冰10日在《頭條開講》節目強調，美國在基建這一塊已經不太可能追上中國大陸，除非修改法令讓外勞來建，否則美國工人薪水太貴。美國過去曾有先進基礎建設，可是經過半世紀以上，變成又老又舊，就連法國地鐵也面臨類似的情況。

謝寒冰表示，美國在基建這一塊，已經不太可能追上中國大陸了，除非他修改法令，讓外勞來幫他建，不然無解。因為美國自己工人的薪水這麼高，福利這麼強，你要花多少錢去建這個東西？然後他們相關的法令又一大堆，如果你相關的法令沒有鬆綁，也沒辦法。

「去比地鐵也沒有什麼意思，因為在美國，地鐵是低階的人坐的！」謝寒冰強調，紐約那個地鐵，說真的，有錢人誰敢去坐？你去坐搞不好當場被搶劫，他們地鐵常常出事的。而且說真的，美國那個地鐵已經太久了，很老舊、又髒，然後那個塗鴉，被人弄得亂七八糟。

謝寒冰直言，那個其實是蠻恐怖的一個地方，一般觀光客也不敢隨便去那個地方，因為其實危險性蠻高的。「那你不比美國，比法國好了，我去過法國坐過地鐵。」法國地鐵其實也很髒，也很舊，可以看到很多法國人直接跳就跳進去了，因為他那個票口沒有人，就直接自己跳進去了。

謝寒冰提到，這沒辦法，美國在上個世紀一開始的時候，是有比我們這些後進國家好的建設，可是他們沒有花時間去維護，然後也沒有一直不斷地去更新。其實這種基建是要不斷更新的，如果還是保持半個世紀前、甚至六七十年前的東西，那不老舊怎麼可能？一定會造成這樣的結果。