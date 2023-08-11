國民黨總統參選人侯友宜表示，若他當選總統，將完成核一、核二、核三檢查檢修工作後，安全延役，重新運轉，同時成立「核四總體安全審查委員會」，在安全無虞下，推動核四安全重啟。有一份最新網路民調針對「侯友宜喊重啟核四，你支持嗎？」進行調查，高達76.79％的網友表示支持。支持的網友表示，「支持用電無虞」、「核安無慮下，是最乾淨便宜的能源」。

《NOWnews》民調10日針對「侯友宜喊重啟核四，你支持嗎？」截至10日晚上11點30分，高達76.79％的網友表示支持，23.21％的網友表示反對。

支持的網友表示，「電才夠用而且乾淨」、「支持用電無虞」、「支持重啟核四」、「核安無慮下，是最乾淨便宜的能源」、「本來就該啟動，公投過了，卻莫名其妙把燃料棒賤賣？即使重啟又將重新準備好可惜」、「支持重啟核四，穩定台灣電網」、「核四機組較核一、二、三先進，如專家評估後，核安無虞絕對支持重啟核四」。

不過也有反對的網友認為，「核廢料要放哪裡？」、「核廢料有辦法處理再說」。