中國遊客終於要來了！中國10日宣布解禁赴日團體旅遊後，日本觀光業一片歡呼聲浪。疫情爆發前，東京的免稅店內幾乎擠滿中國遊客，掀起的「爆買潮」讓人印象深刻。日本店家期望，出手闊綽的中國客能再創消費奇蹟。

目前到日本的外籍旅客以南韓、台灣與美國為主，但日本不少店家對中國遊客更寄予厚望，因為過去他們的客單價向來很高。9日傳出中國政府終於在時隔3年半之後將宣布解除赴日團體旅遊禁令，日本股市就提前反應，儘管當天日經指數下跌，多家訪日遊客消費的相關類股卻逆勢上漲，三越伊勢丹股價更一度上漲逾6%，創今年新高。

今年1月至6月，來自中國的訪日遊客為59.4萬人，僅為疫情前的1成左右。日本方面預估，如果8月恢復團體旅遊，今年訪日中國遊客將達447萬人，有助擴大住宿與購物等消費。

日本觀光局的數據顯示，疫情前的2019年，訪日的中國遊客高達959萬人，約佔全體訪日遊客的3成，「爆買」的消費金額更達1兆7704億日圓，傲居第一。

儘管日本觀光業仍持續處於人手短缺的狀態，但不少店家已在摩拳擦掌準備迎接中國遊客。據大阪電視台報導，一家和牛專賣店就表示，對陸客是「120%期待」。店家表示，中國人不在乎金額，可以建議一些較昂貴的東西，雖然目前營業額已經回到疫情前的水平，但他熱切希望營收能在中國遊客的帶動下進一步成長。