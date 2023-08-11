政府耗資16億強化太平島碼頭工程，耗時約三年，預計將於9月完工。針對先前曾傳解放軍若攻台，恐先拿下太平島？台大政治系教授左正東10日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，菲、越都曾對太平島主張主權，而以菲律賓對我抗議最頻繁，而美、菲是同盟國，美軍若要進駐太平島，菲律賓方面擺不平。其次是美國關於太平島的討論有限，還不如東沙島。大陸軍事迷認為，解放軍若攻台，不會先攻太平、東沙，只會順便拿下。

「主要對太平島角色的辯論，就是未來是不是要把海軍陸戰隊重新駐紮於太平島？」左正東表示，本來是海軍陸戰隊，後來改成由海軍陸戰隊來駐防。但是這個地方由於軍事衝突不斷升高，如南薰礁、渚碧礁一南一北，都是由大陸解放軍駐守的地方。未來如果兩岸情勢緊張，這個地方也有可能成為兩岸軍事衝突的一個地方，也有可能影響其他國家的部隊，如果要進入台海這個場域裡頭，是他會路過的一個地方。

左正東提到，當然台灣要守住太平島，在兩岸戰爭中是很重要的一件事情。因為大陸也有一些軍事迷討論說，如果兩岸一旦發生戰爭，太平島、東沙島他一定要拿，這都是未來戰爭可能的想定。所以台灣要強化在這個地方的軍事存在，當然就要修這些工程。

「我認為不太可能美軍會進駐，我認為可能性不高！」左正東強調，原因有兩個，一個是這幾年我們政府在太平島有做過軍事演習，每一次我們去做軍事演習的時候，菲律賓都會來抗議，他說這是他的領土，他有另外的一個名稱。越南也是，抗議最頻繁的是菲律賓。而菲律賓跟美國又是同盟國，所以美國真的來進駐太平島的話，可能美國跟菲律賓之間就擺不平了，因為你來進駐，是不是表示你承認中華民國在這裡的主權？

左正東指出，第二就是美國關於太平島的討論其實很有限，不像東沙的討論熱度還比較高。有趣的是，投書說東沙島會被進犯的那位學者，他的文章被刊登在印度媒體，也可見印度對印太這個地區的興趣。但共軍若這樣做，他所得到來自美台的軍事衝突，不亞於他封鎖台灣，但所得到的報酬卻是很小的。所以大陸軍事迷的想定是，如果中國大陸有一天要攻打台灣，「順便」拿下東沙跟太平島，而不會先去攻佔這兩個地方。