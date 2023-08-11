青花菜（也有人稱「綠花椰菜」）深受許多營養師、醫師推薦食用，富含纖維質、植物蛋白質，還能增強免疫力。丹麥科學家最新研究發現，這種綠色蔬菜還能讓你保持肺部健康，有助防止氣喘。除了青花菜，波菜、羽葉甘藍等深綠色蔬菜也有用，關鍵在於攝取維生素K。

維生素K可促進凝血作用，能幫助傷口癒合，但研究人員以往對於它在肺部健康扮演的角色知之甚少。英國《每日郵報》10日報導，丹麥哥本哈根大學研究人員指出，體內血液中維生素K濃度不足的人，肺功能可能較差，容易發生氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）、喘鳴（wheezing）。吃青花菜，菠菜、羽衣甘藍等綠葉蔬菜可攝取維生素K，蔬菜油、穀類也含維生素K。

哥本哈根大學分析了4000名參與肺功能測試人士的資料，受試者年齡介於24歲至77歲，必須接受血液採檢、回答有關健康與生活方式的問卷。研究團隊分析發現，體內維生素K濃度偏低者，肺功能測試的表現較差，而且罹患COPD的風險倍增，罹患氣喘的機率為44%、出現喘鳴的機率達到81%。

研究報告作者之一傑斯波森（Torkil Jespersen）說明，科學家已知維生素K在血液有重要作用，陸續有研究顯示它對於心臟、骨骼健康也很重要，但對於肺部健康的作用所知不多。他指出，哥本哈根大學這項研究應該是學界首度針對一般大眾觀察維生素K與肺功能之間的關係，「本研究結果顯示，維生素K對於維護肺部健康有其效果」。

研究團隊表示，他們這項新發現並不會改變現行對於維生素K的建議攝取量，但他們支持在這方面深入研究，以觀察衛生素K補充劑能否讓某些人受惠。英國國民保健署（National Health Service）建議，成人每天每公斤體重需要大約1微克的維生素K。以體重65公斤者計算，每天需要攝取65微克。專家認為，大眾應透過多樣化、均衡的飲食獲取所需的維生素K。

這項研究成果已發表於國際期刊《歐洲呼吸期刊-開放研究》（ERJ Open Research）。

文章來源：Another reason to eat your broccoli! Scientists discover vitamin abundant in leafy green veg might keep your lungs healthy and ward off asthma
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