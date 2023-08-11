政府耗資16億強化太平島碼頭工程，耗時約三年，預計將於9月完工。針對先前曾傳解放軍若攻台，恐先拿下太平島？退役少將栗正傑10日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，太平島有860海浬遠，以前運補船要跑2星期才到，玉山兩棲登陸艦最快要也走13小時，F-16作戰半徑更只有340海浬，都沒辦法支援。後來東沙跟南沙都改成海巡署，這代表的就是你可以投降，因為海巡介乎警察跟軍人間的身分，人道考量上不用與島共存亡。

「太平島有多遠？860海浬！它代表什麼意義？」栗正傑提到，自己以前年輕的時候，同學就駐紮在太平島，那時候軍艦要做運補的話，要兩週！就是從高雄港出港以後，要兩個禮拜才可以到太平島。第一，如果太平島被解放軍拿下來的話，我們海軍陸戰隊要逆登陸去打的話，我們的兩棲登陸艦玉山艦用最快的航速，要航行13個小時！「13個小時，這個仗也打完了！」

栗正傑指出，我們國軍擁有的F-16戰機，作戰半徑只有340海浬，就是860海浬的一半都不到！也就是說我們的海、空軍，都沒有辦法支援太平島作戰。那也就是為什麼這個島當初是陸戰隊在守，後來東沙跟南沙都改成海巡署，這代表什麼意義？就是你可以投降！

「用投降這個字眼，可能比較敏感，但是軍人跟海巡的任務不太一樣。」栗正傑表示，海巡有點介乎警察跟軍人之間的身分，基於人道考量的立場，你不可能守住，不管是菲律賓、越南，哪個國家要去拿下這個島，我們沒辦法去支援這個島。如果是陸戰隊官兵的話，軍人的身分守土有責，與島共存亡，那海巡署有沒有必要與島共存亡？還是基於人道考量，之後再來做外交上的營救？