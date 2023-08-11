EMSC：土耳其東部地震 規模5.2 03:132023/08/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 土耳其東部地震 規模5.2。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，土耳其東部今天發生規模5.2地震。 路透社報導，歐洲地中海地震中心指出，這次地震震源深度11公里。（譯者：楊昭彥）1120811 白俄威脅升高 波蘭防長：東部邊境增兵至1萬人 台南登革熱＋56！累計1109例 這4區病例占近9成 推廣攤販集中區 台中「市仔券」11日開領逛吃11個市集 #EMSC #東部 #歐洲 #地震中心 #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 臺北2023第39屆亞洲國際郵展 8/11開幕 21:242023/08/10 財經 卡努影響大陸東北 致災性強降雨恐會下到15日 09:002023/08/10 兩岸 節日約會聚餐 美味享樂時光提案 08:302023/08/10 寶島 《櫃買市場》興櫃新星業績說明會 8月17日登場 17:392023/08/10 財經 陳文茜3重症纏身盼多活5年 遭嗆「還沒死」發文道歉 10:432023/08/10 娛樂 台積電拍板德東設廠 總理蕭茲：德國將成歐洲晶片主要產地 11:082023/08/09 國際 俄軍北線猛推11公里 深入烏軍防禦縱深 20:442023/08/10 軍事 永裕：國際品牌商保守觀望 雙11行情恐難期待 14:332023/08/10 財經 《時來運轉》運彩報報－足球女子世界盃8強出列 17:552023/08/09 體育 法國「身心障礙者」度假別墅大火11死 馬克宏悼：悲劇 23:192023/08/09 國際 機捷5天單日運量全線破10萬 張善政：11日起縮短直達班距 11:392023/08/09 寶島 《電週邊》宏正財報可圈可點 5日短均守不住 10:582023/08/09 財經 上證指數半日跌11點 深證成指跌31點 13:022023/08/09 財經 大陸東北未來幾天暴雨連連 南方高溫將緩解 12:552023/08/09 兩岸 《電週邊》華孚報喜 Q2、H1獲利撐竿跳 15:392023/08/10 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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