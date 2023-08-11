深夜震撼彈！秀泰影城2021年進駐高雄MLD台鋁商場營運，去年11月起傳出付款異常。據悉，欠款金近4千萬，秀泰影城與台鋁合作關係生變，台鋁今（11日）凌晨依雙方合約逕行接管，暫將影城存封，預計早將正式對外發布聲明，說明原委。

2021年11月高雄首家秀泰影城斥資1.2億元進駐MLD台鋁商場，剛開幕3日一連3天祭出100元電影票搶客，吸引不少人潮。台鋁原期待透過秀泰連鎖品牌的資源與專業的經營再創電影與商場利益，但去年11月起卻發現秀泰影城開始付款異常，部分款項未⽀付，金額恐高達近4000萬。

據《ETtoday新聞雲》報導，MLD台鋁生活商場今日深夜發布聲明稿表示，⾃2022年起秀泰影城開始出現付款異常，部分款項未⽀付，初期體諒因新冠疫情影響，僅⼝頭提醒，皆得到「會儘速付款」等回覆，不料⼀年過去，始終未收⾜款項。

台鋁指出，與秀泰影城合作後，陸續出現許多消費者客怨，包括影廳清潔、廁所清潔修繕等問題，經溝通後，⾄今仍未⾒秀泰影城有積極改善。為顧及消費者權益，不愧對觀影粉絲，並讓台鋁影城的觀影體驗延續，台鋁決定11⽇起依雙⽅合約內容接管影城營運。

今天凌晨起，台鋁已將秀泰影城暫時存封，進行MLD台鋁影城重啟的相關事項及後續處理，也向影城粉絲喊話，期待MLD台鋁影城重啟。