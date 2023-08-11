大陸文化旅遊部10日宣布第3批恢復出境旅行團國家名單，包括美國、日本、韓國等78個國家與地區，台灣仍未入列。前立委蔡正元指出，如果開放，對日本經濟會有很大的幫助，讓他不禁表示，蔡政府更瘋狂，拿很多錢到東南亞去招攬旅客，但是購買力差太遠了。

針對中國大陸恢復出境旅行團，包括日本、韓國，蔡正元10日在中天《頭條開講》節目中表示，這是中國大陸的緩和政策，希望能跟日本、韓國，進行某些緊張關係的緩和。前一段時間，日本、韓國配合美國，好像一副太上老爺一樣，對中國大陸限制多，他們有多少本錢呢？可說自不量力。

蔡正元接著指出，如今中國大陸跟日本、韓國，開始進行關係的緩和。對日本來講，是久旱逢甘霖，中國旅客購買力是台灣的兩倍、韓國的3倍。

蔡正元點出，對日本來講，目前整體觀光業恢復，大概是疫情前的6成，可是中國大陸去日本才1成而已。因此，如果開放，對日本經濟會有很大的幫助，最重要的是日本首相岸田文雄的選票，這就是中國大陸一個很大的戰略考量。

蔡正元話鋒一轉酸說，台灣的蔡英文政府更瘋狂，乾脆禁止大陸團來台，連大陸的自由行都受到很多限制，然後拿很多錢到東南亞去招攬旅客，宣稱我們桃園機場還是客滿的。蔡正元並舉例表示，大陸客來台灣買鳳梨酥，平均一個人買一箱，東南亞觀光客則是平均一個人買一盒5顆包裝的鳳梨酥，購買力相差太遠了。