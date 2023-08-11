大陸山東省青島市多名租客，日前投訴住處飄散異味，結果房東到場發現，早已出租的房間居然堆滿垃圾，女房客卻仍坐在裡頭滑手機，嚇得房東直呼，「真給我氣懵了！」同時他也要求，女子一旦找到其他住所，就要盡快搬離。

根據陸媒《時間視頻》報導，影片可見一名身穿橘色上衣的女子，淡定坐在房間滑手機，全然不顧周遭各式各樣的垃圾與雜物，地面甚至生蛆，直到其他租客實在難忍異味，怒向房東檢舉。

謝姓房東表示，當時接獲多名租客投訴，立刻上門找尋異味源頭，發現是從女子的房間傳出，之後告知對方想要進房，遲遲不得回應，無奈之下只好破門，結果就被眼前景象驚呆，「一打開房門我都懵了，垃圾就直接堆到和窗戶一樣高。」

不料，女子還對房東的問話置之不理，並且不願打掃房間，只肯拜託清潔人員過來清理，誇張行徑也讓房東看傻，「真給我氣懵了！」他對此要求，一旦女子找到其他住所，就要盡快搬離。

房東見狀驚呆，強調一旦女子找到其他住所，就要盡快搬離。（圖／翻攝自微博／時間視頻）

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