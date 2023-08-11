美國加州史塔克頓（Stockton）一間超商，日前爆發一起衝突，原因則是一名小偷數度進店拿取商品，卻又不肯付錢，並在警方到場之際不見蹤影，2名店員迫於無奈，只好拿出棍棒痛毆小偷。檢方對此回應，不會追究2名店員的責任。

綜合《CBS新聞》、《KCRA-TV》報導，小偷當時擅自拿取貨架上方的香菸與商品，打算將其放進垃圾桶推走，一舉一動都被目擊。對此，2名店員決定聯手制伏歹徒，其中一人先將小偷壓制在地，另外一人拿出棍棒狂打小偷20多下，畫面均被錄下並在網上引發熱議。

不過，痛毆小偷的2名店員，事後不必遭到究責。檢察官弗雷塔斯（Ron Freitas）強調，2名店員無論過去、現在都非嫌犯，後續只會針對小偷展開調查。原來被打的小偷，2天之內數度到該超商犯案，首次是在7月28日凌晨，他從櫃檯偷走一些香菸，隔天中午並以攜帶槍枝為由，大膽勒索店員，到了第3次現身超商，店員決定親自動手解決問題。

警方表示，此前接獲店員報案，均在最快時間到場，結果嫌犯早已不見蹤影，幸虧現已抓獲42歲男子弗雷澤（Tyrone Frazier），他被店員痛毆慘遭送醫治療，目前被依涉嫌破壞公物、搶劫罪嫌而被送辦。

更多 CTWANT 報導