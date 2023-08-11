俗話說「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」。大陸河北省一名女子，日前無意間從父親的手機發現，自己近年發給對方的大量獨照，讓身為女兒的她頓時明白，父親一直在默默關注自己，但又想到對方如今過世2個多月，不禁淚流不止，覺得一切都已太晚。

綜合陸媒報導，女子在網上分享一段自錄影片，內容是父親手機留存的文件，仔細一看全是自己傳給對方的獨照，就連發到微信的生活動態也都一併保存，讓身為女兒的她感慨萬千。

女子表示，後來檢查父親留存照片的日期，發現並非同個時間大量保存，而是持續已有數年的長期累積，也是此時她才明白，父親一直在默默關注自己，可惜對方過世已有2個多月，讓她不禁潸然淚下，覺得一切都太晚了。

女子不禁潸然淚下，因為父親現已過世2個多月。（圖／翻攝自微博／新華網、四川觀察）

消息一出引發熱議，網友相繼指出「學會告別，太難了」、「大多數父親只是不善表達而已，其實都在默默愛妳」、「當妳老了，為人父母也同樣如此」、「爸爸那麼愛妳，一定要好好的」、「後來我懂了，親人去世，不是一時的暴雨，而是一生的潮濕」。

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