哥倫比亞波哥大一名男子日前拿著一束花與小三約會，但因正牌女友到場中斷，結果男子竟與小三完美配合，順利打消正牌女友的疑慮。之後隨著相關畫面曝光，頓時引發熱議，目前觀看人次已達170萬以上。

根據《每日星報》報導，影片可見，一名男子開著一輛黑色轎車，還從後車廂拿出一束花給坐在副駕駛座的小三，結果沒過多久，一頭紅髮的正牌女友快步走近轎車想找男子，此行疑似是要抓姦。

不過，就在正牌女友不斷拍打駕駛座車窗期間，小三緩慢打開副駕駛座車門溜出，此時男子跟著下車，並在交談之際刻意擋住正牌女友視線，使得躲出車外的小三趁機脫逃，接著小三還與正牌女友玩起「捉迷藏」，只要正牌女友目光一有移動，她就緊貼轎車躲到相對位置，導致對方縱使滿懷疑心，全程都未發現她的存在。

之後小三趁著男子正與正牌女友相擁之際，順勢打開後車廂躲入裡頭，接著男子邀請正牌女友坐進車內，竟又下車走去後車廂拿東西，實則是想查看小三是否藏好，接著親吻小三，並從她的手中拿走花束轉送正牌女友，打算以此安撫對方情緒。

之後小三看到男子正與正牌女友相擁，順勢躲入後車廂，之後男子順利安撫正牌女友，竟又下車查看小三是否躲好。（圖／翻攝自TikTok／＠streel1804）

雖然此部不到3分鐘的影片到此戛然而止，仍在網上引發熱議，目前觀看人次已達170萬以上，不少網友認為小三的躲藏能力太好，直呼「很好，我從現在開始一定會檢查後車廂」、「如果正牌女友還不知情，那她現在想必知道了」。

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