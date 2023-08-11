位於法國上萊茵省溫策奈姆鎮（Wintzenheim）的別墅，當地時間9日清晨6時30分許發生火災，由於該屋專門提供身障人士居住，外加災難發生當下28名房客皆在熟睡，造成共有11人命喪火窟。

綜合《路透社》、《20Minutes》報導，該棟別墅位於下萊茵省史特拉斯堡（Strasburg）以南70公里的溫策奈姆鎮，佔地約為500坪，地理劃分屬於上萊茵省，今年夏天才被2個身心障礙者慈善機構承租，包含醫護在內共有28人，火災發生當下皆在熟睡。

上萊茵省（Haut-Rhin）政府表示，火災發生15分鐘之後，相關單位出動40名憲兵隊士兵、76名消防員、4輛消防車、4輛救護車、3架雲梯到場，但因火勢迅速蔓延，約有3分之2建築物面積慘遭燒毀，以致救災任務艱鉅。中校豪威勒（Philippe Hauwiller）指出，「多數生還者都睡在1樓。」

別墅鄰居娜塔莉（Nathalie）透露，當時她聽到別墅傳出尖叫聲，接著看到建築物的窗外冒出巨大的煙霧。另有匿名目擊者指出，火災當下「一切都發生得很快」。上萊茵省政府最初表示，28名旅客當中共有11人失踪，後又宣布失蹤的11人均已死亡，包含10名身障人士、1名醫護人員。檢察官強調，事故根源尚在進一步釐清。

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