曾敬驊在新片《我的麻吉4個鬼》扮演地獄倒楣男，從鬼門關前被救回的過程，意外被張再興、陸弈靜、蔡佳茵等4個鬼纏上，展開新人生。曾敬驊、張再興接受時報周刊CTWANT專訪，透露人生最衰時期，張再興直呼最慘曾兩年沒工作，只能到處找朋友蹭飯，過一天算一天。想起電影裡在海邊游泳拍攝，張再興更是直呼：「我那時候嚇到人生跑馬燈都出來了，一直跟曾敬驊說記得救我！」

張再興在片中飾演「鬼大叔」，為了安慰曾敬驊，一人一鬼在海邊游泳放鬆，張再興在海邊教曾敬驊游泳，漂浮在海上輕鬆自在，曾敬驊則是一直嗆水，緊張得載浮載沉。兩人爆料片中，全是靠特效幫忙，張再興是百分百旱鴨子，反倒是曾敬驊從學生時期就是游泳校隊。

張再興是十足旱鴨子，片中輕鬆游泳的模樣都是靠特效幫忙。（圖／焦正德攝）

劇組為了安全，特地安排張再興去上課，但他不好意思地表示：「劇組花了幾萬塊讓我去上，但我真的學不會，最後就是背後綁浮板，我很僵硬地躺在那邊。」劇組用後製把浮板修掉，很會游泳的曾敬驊則是故意沉入水中，還用鼻子吸水，演出嗆到的模樣，邊演出還要邊注意別讓張再興被浪沖遠，一泡就是四、五個小時。張再興直呼很感謝曾敬驊幫他克服怕水恐懼，「他就像是我的心靈導師一樣，給我很多信心，但對他真的很不好意思，我一直NG讓他一直嗆水。」

片中曾敬驊是地獄倒楣男，做什麼事都不順心，張再興也分享他過去的低潮經驗，坦言之前拍完《角頭》後，長達兩年都沒有工作上門，「明明電影口碑票房都好，但五虎都有工作，就我一個人在家裡看天空、想未來。」當時他將近2年都沒工作上門，去試鏡也被打槍，苦笑喊：「他們就說我長得像新移民，最近沒有這類型的戲要拍。」

他透露當時只能厚著臉皮，打電話給朋友求救，「該吃飯的時候就去打電話，跟朋友到處蹭飯啊！一個禮拜、一天兩餐都到處去蹭、不花錢。」好不容易才熬過這段低潮。樂天的他，笑稱自己長相就是接地氣，就算是當酒店少爺努力獻殷勤，小費也是相當微薄，甚至還有酒客笑他長得像外籍移工，連100元小費也堅持不願意給，「我就說對啊，我真的長得很像，就是一種幽默嘛！」現在的他，工作上了軌道，只要有戲約來就拍，戲約滿檔、演技也備受肯定，他笑說：「一人一種命，我們就是踏實的努力。」

《我的麻吉4個鬼》將於8月18日上映。

張再興（左）拍《我的麻吉4個鬼》海邊游泳戲，緊張得要死，頻頻跟身旁曾敬驊喊話。（圖／甲上提供）

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