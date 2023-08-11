81歲演技派演員石英自從2021年客串《孟婆客棧》後，就暫時未有新作品，他今年初在臉書宣告演員生涯要停下腳步，希望能放下工作，在家含飴弄孫、養好健康。日前就有時報周刊CTWANT讀者目擊，石英跟著老婆、演員女兒林千鈺，以及兒子一家及孫子，三代同堂在信義區閒晃，畫面相當溫馨。

石英在兒子陪同下慢慢散步，老婆及女兒林千鈺走在前方有說有笑。（圖／讀者提供）

石英一家人11日傍晚信義區廣場前散步，家人見石英走到有點累了，便拿出自備的折疊椅讓他坐下休息，女兒林千鈺則陪著媽媽在旁有說有笑聊天。等石英休息夠了，一家人才又往前走，仔細一看包括兒子、兒媳及孫子都在前面不遠處等石英慢步走來。

石英走在前方，兒媳帶著孫子在後方散步，畫面相當溫馨。（圖／讀者提供）

石英當天戴著口罩出門，雖然遮住半張臉，眼神依舊有神，他拿著助行拐杖慢步閒晃，腳步雖慢但看來還是相當有精神，十分硬朗。之後換成兒子陪著他身邊，父子倆漫步往前，兒媳則是帶著孫子走在後方，孫子則是相當有精神的東奔西跑，活潑模樣相當可愛。

林千鈺在父親節時發文祝石英過節快樂，父女感情極好。（圖／取自林千鈺臉書）

林千鈺過去就在臉書分享一家人快樂出遊的照片，並在6月時慶祝爸爸過生日，燈會、母親節、生日一家人都聚在一起，看得出三代同堂的好感情，也難怪石英想在家含飴弄孫了。

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