隨著明星游擊手「故事哥」史多瑞傷癒歸隊，紅襪必須在40人名單騰出空間，10日將「國防部長」張育成「指定讓渡」（DFA）。目前張育成動向還未確定，指定讓渡之後，他首度回應，「不管結果如何，我都要更進步，期待接下來的考驗」。

旅美棒球好手張育成遭紅襪DFA之後，台灣時間11日終於透過IG回應大家的關心。他寫著。「謝謝大家的私訊及鼓勵，我今天會與外面的球場租借場地練習打擊，不管結果如何，我都要更進步，期待接下來的考驗 ，謝謝大家」。

張育成今年在紅襪擔任30場先發游擊手，守備率是極為出色的9成91，偏偏進攻上雖揮出6轟，打擊率卻僅有1成62。紅襪總教練柯拉直接點出張育成無法站穩大聯盟的問題，「打擊上他很有力量，得點圈有人也打得不錯，但包括辨識球種和抓住正確的揮擊時機，還有一些地方需要加強提升。」

按照規定，大聯盟球員遭DFA之後，將有1周時間決定是交易至別隊還是釋出，7天期滿「通過讓渡」才能下放小聯盟。張育成去年3度遭DFA，都順利找到下家。

據悉，張育成遭球團指定讓渡（DFA），可能轉戰其他隊伍、被釋出或下放小聯盟。