越南電動車製造商VinFast表示，與特殊目的收購公司（SPAC）Black Spade Acquisition合併已於10日獲得該公司股東批准，預計下周開始在那斯達克進行交易。

總部位在香港的空白支票公司Black Spade的股東，10日投票批准與VinFast合併。VinFast與Black Spade透過聯合聲明表示，預計8月15日左右在納斯達克上市，股票代碼為「VFS」。

SPAC合併並不會為VinFast帶來新資金，但該公司創辦人暨越南首富潘日旺（Pham Nhat Vuong）一直主張在美國上市。VinFast有意拓展美國市場，目前正在北卡羅來納州打造廠房。

這次合併將讓VinFast的估值達到230億美元，超越美國上市電動汽車製造商Rivian和Lucid，兩者的市值分別為210億美元和170億美元。

VinFast去年12月曾在納斯達克提交了上市申請，但5月宣布透過與Black Spade合併上市。