劍麟表示，受惠集團穩健擴大汽車事業營運動能，憑藉集團長年與全球主要一階（Tier 1）汽車安全零組件供應商客戶深厚業務合作基礎，持續深化汽車安全零組件研發及生產製造技術，發揮台灣、大陸、波蘭等生產基地全球生產分工優勢。

隨著今年全球汽車零組件供應鏈生產供貨穩定下，劍麟表示，不僅助力劍麟旗下膝蓋式及側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品良好銷售表現，同時，挹注旗下波蘭新廠生產規模化效益，並帶動集團整體營運動能向上，為今年前7月營收繳出歷年同期新高之關鍵。

根據標準普爾全球移動（S&P Global Mobility）發表最新預估，看好全球汽車供應鏈受市場干擾問題趨緩，以及美國車市消費動能，除預估今年7月美國輕型汽車銷量達133萬台，年增18％，並調高2023年美國輕型汽車銷量預估達1540萬台水準。

劍麟指出，集團仍看好每車搭載安全件數量增加趨勢，並持續與汽車安全零組件供應商客戶共同投入新款產品研發設計，且因應客戶訂單需求，穩步擴增波蘭廠、大陸廠產值，以及精進整體生產製程等規劃，提升集團於全球市場競爭力，有望隨著新款產品逐步開案生產，以期增添未來良好銷售表現。

展望第三季，劍麟持審慎樂觀看法。觀察目前集團整體在手訂單站穩良好水準，在客戶保持穩健訂單拉貨需求下，有助於創造整體營運正面加分效果。

另一方面，劍麟表示，憑藉集團擁有大陸、台灣、波蘭等多地生產據點，可因應全球汽車供應鏈重組趨勢就近滿足客戶訂單需求，且集團持續精進原料採購、優化生產效率等策略，且集團持續精進原料採購、優化生產效率等策略，可望創造未來營運正面效果挹注。