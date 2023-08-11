亞卡利諾表示：「馬斯克談論超級應用程式X已有很長一段時間，包括宣布我加入公司的時候。我進入公司是為了與馬斯克合作，將推特轉型為超級應用程式X。」
6月上任的亞卡利諾表示，自馬斯克去年稍晚收購推特以來，他一直在為此努力。
被問到推特品牌的影響力時，亞卡利諾表示：「如果維持推特品牌，變化往往只是漸進式的。在X，我們考慮有什麼是可能的，而不是無法完成的漸進式變化。」
前身為推特（Twitter）的社群媒體平台X執行長亞卡利諾（Linda Yaccarino）10日受訪時表示，公司決定捨棄推特品牌，係反映老闆馬斯克（Elon Musk）對該應用程式的願景。
亞卡利諾表示：「馬斯克談論超級應用程式X已有很長一段時間，包括宣布我加入公司的時候。我進入公司是為了與馬斯克合作，將推特轉型為超級應用程式X。」
6月上任的亞卡利諾表示，自馬斯克去年稍晚收購推特以來，他一直在為此努力。
被問到推特品牌的影響力時，亞卡利諾表示：「如果維持推特品牌，變化往往只是漸進式的。在X，我們考慮有什麼是可能的，而不是無法完成的漸進式變化。」
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