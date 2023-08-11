亞卡利諾表示：「馬斯克談論超級應用程式X已有很長一段時間，包括宣布我加入公司的時候。我進入公司是為了與馬斯克合作，將推特轉型為超級應用程式X。」

6月上任的亞卡利諾表示，自馬斯克去年稍晚收購推特以來，他一直在為此努力。

被問到推特品牌的影響力時，亞卡利諾表示：「如果維持推特品牌，變化往往只是漸進式的。在X，我們考慮有什麼是可能的，而不是無法完成的漸進式變化。」