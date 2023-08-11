今天持續受西南風影響，雲林以南降雨機率高，整天持續有陣雨或雷雨，其他地區上半天多雲到晴，午後也有短暫雷陣雨，中部以北容易有短延時大雷雨，類似天氣將持續至下周五（18日）。另外，中颱蘭恩持續增強，颶風朵拉明天跨過換日線，將被收編為第8號颱風。

昨天受低氣壓及西南風影響，南部地區整天都有劇烈天氣，午後大雨擴及至全台，北北基桃雷雨劇烈，台北站時雨量達90毫米。氣象專家彭啟明指出，今天南部雨勢仍持續，其他地區午後仍有機會出現像昨天的大雨。南部雨勢旺盛，特別是沿海地區；中北部及東半部需注意白天熱對流雷雨，可能從午後持續至晚上。

氣象專家吳德榮則指出，明日至下周五（12至18日）受西南季風影響，大氣不穩定的程度視水氣多寡而定。明日至下周一水氣略減，西半部有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢；下周二至周五水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣機率提高。

另外，中颱蘭恩仍在增強中，向北轉西北、朝日本前進，下周一、二侵襲日本本州；颶風朵拉明天跨過換日線，將會被收編為西北太平洋第8號颱風。