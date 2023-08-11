88會館負責人郭哲敏上月在泰國曼谷落網，10日被押解回台，但就在遣返前夕，傳出郭嫌花了3000萬元疏通柬埔寨總理洪森父子，甚至甩鍋女友錢帥君，特地在柬國娶妻取得護照，企圖製造「台柬搶人」大戰，避免回台受審，遭郭否認，但警方低調表示，警政署長黃明昭日前參訪泰國時早已與泰方達成默契，敲定遣返事宜，郭嫌也表示早晚都要回台解決，否認企圖落跑。

外傳黑幫兄弟懸賞台幣6000萬要「處理」郭哲敏，而郭為了躲避被遣返台灣，盡辦法取得柬埔寨護照，為此還娶柬埔寨妻子，郭哲敏全盤否認，認為早晚要回台灣面對，僅要求不要讓家人看到被上手銬。

不過，調查局官員證實，郭哲敏在曼谷被逮後，泰國警方曾接獲不明人士電話，暗示願付5000萬泰銖換取釋放郭哲敏，但泰警不為所動。

郭嫌持有柬埔寨護照，常搭專機往返柬埔寨、泰國、馬來西亞等東南亞國家。據了解，是以移民投資方式取得護照，郭嫌昨日否認是靠娶柬女入籍，並盼押返時不要上手銬，避免小孩看見。

刑事局國際科靠著平日與東南亞國家警方建立的良好合作關係，獲得郭嫌今年2月從馬國吉隆坡搭機飛往泰國的情資，泰警接獲我方請求後，註銷郭嫌的菁英簽證，7月27日在曼谷購物中心旁的高級公寓將郭嫌逮捕到案。

郭嫌落網後曾表示願回台歸案，尤其他的父親前一陣子過世，更讓他想回台。據了解，同案遭通緝的女帳房陳品言及親信張旭昇，都在郭嫌回台前主動投案，檢警研判應是事先安排好，以營造無共犯在逃情形。

警政署長黃明昭7月底率刑事局長周幼偉等人，到菲、泰、越南等3國參訪，與各國達成共同合作打擊跨境網路詐欺犯罪共識，8月4日到泰國後也與我駐泰人員開會，和泰方協商安排郭嫌遣返事宜，雙方順利達成縮短遣返期程的共識，並敲定回台班機，所以對郭嫌花錢想要落跑的傳聞，警方也老神在在並不擔心。