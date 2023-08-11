《日股》日本股市11日休市1天 07:372023/08/11 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢山之日，日股11日休市1天，8月14日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《日股》日經小黑 尼康暴跌13% 《日股》績優股拉抬 日經假前開低走高 日本少子化更嚴重了！女性不生育恐逾4成 男性更高 #日股 #11日 #休市 #日本股市 #適逢 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本將排氚水入海 賴士葆轟蔡政府：反核能卻不反核廢水 22:542023/08/10 政治 桃園永安漁港推食魚教育活動 8／19起連2天精彩登場 18:312023/08/10 生活 華懋股票上市案 證交所11日審議 18:552023/08/09 財經 陸客「爆買潮」料再現 日本店家歡欣鼓舞：120％期待 00:122023/08/11 財經 機捷推世客博紀念票卡 4款式曝光優惠價限定販售 12:532023/08/10 生活 宏匯廣場首度舉辦日本美食展 產地直送美味登台 16:212023/08/10 生活 《日股》大型股孱弱 日經連4紅夢碎 16:392023/08/09 財經 南韓「殺人預告」再現！狂言要炸首爾塔、日駐韓使館 14:322023/08/10 國際 陸恢復赴日旅遊團 日媒：中國將拿下日本2／3旅遊市場 22:212023/08/10 兩岸 《國際經濟》美CPI吉或凶？大咖給出「超驚奇」答案 16:392023/08/10 財經 去日本1穿搭恐惹禍上身？友喊「沒事別穿」 網一面倒吐3字 11:302023/08/09 生活 《國際金融》蜜糖變「毒藥」 日股重返高峰有3難 16:402023/08/09 財經 日媒示警台灣管制1物恐影響觀光 高額罰款嚇壞遊客 19:492023/08/10 財經 日本或與菲、法簽軍事合作協議 共同社：旨在「牽制中國」 10:452023/08/10 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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