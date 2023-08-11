長榮航第2季營收486.09億元，年增46％，歸屬母公司淨利59.41億元，每股盈餘1.11元；累計上半年營收930.35億元，年增47％，歸屬母公司淨利104.39億元，每股盈餘1.95元。

第2季客運營收340.73億元，年增1213.4％，上半年客運營收618.24億元，年增1406.9％，長榮航依市場需求循序漸進加密歐美班次數及復飛區域航線，在高票價及高載客率加乘效應下，營收攀高。第2季貨運營收90.91億元，年減66.1％；上半年貨運營收195.42億元，年減62.7％，航空貨運受國際經濟景氣下行等因素，價量較去年同期呈現下滑，但趨勢已放緩，且仍優於疫情前水準，運量年減26.0％，單位收益年減49.5％。

台灣虎航累計上半年營收54.73億元，歸屬於母公司業主淨利7.65億元，每股盈餘1.87元。台灣虎航已經完成上市前準備，預計8月15日在創新板掛牌上市。疫後旅遊潮高漲，台灣虎航上半年獲利表現亮麗，下半年搭配暑假出國旅遊人潮，台灣虎航各線航班近期多數滿載，營收可望維持在高檔。

華航上半年營收898.85億元，年增21.33％，歸屬母公司淨利46億元，每股盈餘0.77元。第2季營收471.93億元，年增28.05％；歸屬母公司淨利32.94億元，每股盈餘0.55元，Q2單季及上半年獲利表現都寫下同期次高。

華航第2季客運收入較上季成長25％，各區旅客皆有明顯增幅，上半年客運收入亦較去年同期大幅增加1,351％，顯示旅運市場持續轉強。華航表示，公司積極滿足疫後快速增長的旅運需求，預期客運復甦力道更為顯著，整體客運班次數將達疫前8成，歐洲、北美及大洋洲等長程航線大致恢復至疫前規模。

星宇航空上半年總營收為98.81億元，年增1463％，雖然今年仍處於北美中轉航網建置階段，仍連2季獲利，總計上半年稅後淨利3.31億元，每股盈餘0.18元。8月15日星宇航空將首航台北-菲律賓克拉克航線，9月1日開闢台北-熊本航線，下半年也將積極開闢新航點。