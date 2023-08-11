宜特公布2023年7月自結合併營收3.09億元，較6月3.36億元減少7.95％、較去年同期3.21億元減少3.64％，仍創同期次高。累計前7月合併營收22.64億元，較去年同期21.07億元成長7.45％，續創同期新高。

宜特指出，7月營收小幅「雙降」，主因近期接到國際大廠相關AI長天期的委案訂單，由於驗證分析時程較長，尚未完工認列營收所致。由於接獲許多新案及AI應用大單，預期下半年營運可望逐季成長，且第四季動能將躍升，車用及AI應用占比下半年可望升至4成。

宜特表示，ChatGPT掀起生成式人工智慧（AI）熱潮，為委靡不振的消費性市場注入活水，帶動AI伺服器成為全球科技產業鏈最熱門市場話題，使AI繪圖晶片（GPU）需求大飆升，此情勢也是繼全球晶片荒後再度爆發的缺貨潮，亦使得先進封裝產能吃緊。

宜特指出，先進封裝大多透過「立體結構」的堆疊方式，達到縮小體積和提升效能目標，但材料的層層堆疊及結構複雜，散熱性、熱膨脹等因素，都會影響產品穩定性與壽命，進一步推升後續的驗證分析需求。

法人指出，AI伺服器驗證金額高、配合子公司營運好轉，可望帶動宜特下半年營運逐季走揚、第四季明顯轉強，帶動今年營收及獲利維持成長、續創新高。明年展望同步樂觀，看好營運可望逐季創高，挑戰全年營收及獲利再創新高，且獲利成長可望優於營收。