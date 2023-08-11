大車隊上半年營收結構中，資訊媒合服務收入年增11％，其中，交通出行媒合年增4％，生活媒合服務年增16％，主因包含上半年用戶數突破680萬，加上解封後叫車、生活需求回升，帶動交通出行服務收入增長，且居家清潔、洗衣服務、代駕服務等營收也年增50％以上。同時平台周邊銷售收入則年增22％，其中，廣告收入持續穩定成長。而全球快遞因有效控制成本與費用，第2季虧損較去年同期減少13％；金讚汽車保修上半年營收年增21％，除持續增設、經營社區型汽車保養廠，期望虧損逐漸減少。

展望下半年，大車隊表示，將有較多大型活動及重要節日，以往為交通出行服務及生活媒合服務旺季，55688集團將創造用戶數增加、持續優化55688 Super App生活服務UI、UX與消費者體驗，打造新生活服務生態圈，可期帶動營收成長動能，再創歷史新高。

針對消費市場需求，55688集團旗下居家清潔服務品牌「生活大管家」，歡慶父親節舉辦「當個貼心爸道總裁」活動，即日起至8/31，預約單次廚房或浴室清潔，最低只要888元。「55688代駕」本月更攜手金色三麥一同響應政府酒駕零容忍、道路安全政策，提供民眾安心暢飲、平安回家的最佳選擇，即日起至12/31，凡於金色三麥餐廳內用消費，或透過inline平台訂位，享每趟代駕折抵100元。