涉嫌洗錢、地下通匯200億遭通緝的「88會館」負責人郭哲敏，逃亡海外約9個月，上月在泰國落網。泰方昨將郭驅逐出境，並遣返回台歸案。詭異的是，郭哲敏的女密友兼貼身帳房陳品言，以及在國內藏匿的親信張旭昇亦不約而同地在郭回國前一天向檢調投案，檢調懷疑兩人動機不單純，恐完成串供並隱匿犯罪證據後才共同投案，新北地檢署已聲押禁見陳女、張男2人獲准。

郭哲敏座擁數十億資產，目前金流都尚未曝光，旦他身邊兩大親信，卻都在逃亡9個月後，突然選擇在他返國前一天共同投案，檢警研判，兩人恐已完成郭交付的任務，將過去犯罪所得洗清後隱匿犯罪，甚至銷毀證據，目前正深入調查。

郭哲敏官司纏身，他被押解返台歸案後，將面對涉及地下通匯200億元通緝案、吳姓前員工指控他涉犯擄人勒贖案、被爆料疑與李姓前員工捲入6億超跑詐騙案共3案，3案分別由新北、台北、士林3個地檢署偵辦中。

此外，郭哲敏曾遭爆料透過「88會館」疑與高階檢警不當往來，新北檢、北檢另各自蒐證了解中。

檢調查出，郭2018年起經營睿世軟體公司，出售包網、博奕遊戲開發等產品服務給大陸、東南亞等地的賭博網站業者，賺取大筆資金，再轉為經營非法國內外匯兌業務，並以小弟名義成立多家人頭公司，透過人頭公司、虛擬貨幣帳戶和第三方支付平台從事地下匯兌。

另郭2020年與澎恰恰金主林秉文合作，使用PG TALK必礦公司的PG點數，讓郭男得以點數換取新台幣或虛擬貨幣為詐欺集團洗錢。檢調估計，郭從事地下通匯4年匯兌逾200億。

案件爆發後，郭哲敏與帳房陳品言去年10月26日分別出境逃往泰國、柬埔寨，新北檢去年11月11日、12月22日各對郭、陳通緝。檢察總長邢泰釗指示檢方聲請扣押郭男名下北市大直區上億豪宅、桃園市八德區土地共20筆房產，斬斷郭在台「金脈」。

據了解，郭被通緝後，中華民國護照遭註銷，他購得外國護照後頻繁進出泰國、日本、馬來西亞3國並輾轉藏匿，逃亡期間仍出手闊綽，最終在逃亡9個月後，於7月27日在曼谷住處被泰國移民局逮捕。

泰國移民局透過我移民署駐泰移民祕書，通知調查局駐泰法務祕書，提供英譯通緝書及指紋比對確認郭的身分，將郭移至外國人收容中心留置，經調查局密切與泰方溝通後，泰方將郭驅逐出境，由調查局派人將郭押返台灣歸案。