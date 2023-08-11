台電公司近日傳出虧損4000億，將面臨破產危機，未來台灣電價恐將繼續增長。然而卻有網友發現，台電頂頭上司經濟部卻在臉書忙著發文打擊國民黨2024總統參選人侯友宜的政策，怒轟「經濟部是民進黨的選戰工具」。

經濟部臉書昨（10）日發文指出，侯友宜公布的最新能源政策規劃，認可加速發展再生能源外，最重要是把2030年天然氣佔比規劃拉高到45到47%。經濟部強調，這是肯定政府將天然氣作為橋接能源的做法。

另對於核電廠的議題，經部則稱，還是要面對核廢的問題，全世界僅少數的國家有最終處置場，國際上又只有台灣核廢料仍在反應爐中，無法取出；加上核四也有先天的工程問題不可逆，之前的公投已確定不重啟。

然而對於經濟部的說法，網友多不買帳，許多人在經濟部臉書下方留言痛批，「錯誤政策本來就不可能一次性扭轉，只能慢慢改善。用這個來說別人支持自己不會覺得好笑？」、「舉雙手雙腳贊成延役所有核電廠並重啟核四」、「總統換人，台電董事長也就會被換掉，小編也可能被除掉，只好硬上！」、「公投以核養綠，明明是通過的」、「呵呵，又在鬼扯了….就問台電虧損算誰的？」、「這小編真的很厲害，完全不行政中立，天天帶頭替民進黨洗風向，搞清楚，你們是領納稅人的錢ㄟ」、「經濟部是公開助選嗎？？？」、「黨國不分了，直接發動經濟部攻擊政敵了」。

不過也有人為經濟部緩頰，稱「說明政策有問題嗎？」、「人民對能源有疑慮，政府不能說明？」