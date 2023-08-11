除了強化營業獲利能力，中菲行慎重篩選優質客戶，確實做好應收帳款的管控，維護優質財務結構，至6月底流動比率達1.93，優於同業一般水平，6月底現金63.6億元，相較股東權益或淨值55.3億元，呈現極為優異的流動性及償債能力，同時固定資產只佔股東權益或淨值10％，充分表現輕資產物流服務業者的靈活及彈性，負債總額只佔總資產的46％，顯示極為健康、穩健的財務結構。

中菲行的虛擬數位平台競爭力發揮功效，透過資料庫，以雲端數據分析，更能深入瞭解客戶需求，以數位行銷清析傳遞中菲行價值服務，透過扁平化的組織與客戶互動，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台-中菲行增值訊息系統，提供國際物流價值鏈的服務，一方面運用科技進行內部的數位能力提升，以RPA（Robotic Process Automation)流程自動化軟體運用，達到訊息一元化及數位化，強化了操作及管理效率，能夠降低營運成本提高獲利，另一方面則是外部面向客戶的線上服務的升級，結合線下與線上服務的服務MyDimerco平台，大幅提升服務客戶的水平。