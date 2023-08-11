智邦第二季合併營收201.2億元，季增2.21%、年增7.61%；稅後淨利為22.45億元，季增10.2%、年增8.3%；每股稅後盈餘4.02元，季增10%。累計上半年合併營收為398億元，年增15.63%；稅後獲利為42.82億元，年增27.44%；每股稅後獲利為7.67元，為歷史同期新高。

智邦有鑑於市場情勢瞬息萬變、以及不斷演化的科技應用，企業必須迅速調整策略布局回應市場動態變化，以保持創新和成長的領先地位，任命石軍出任智邦執行長兼總經理，是智邦因應未來局勢的重要策略決定。石軍自擔任智邦營收長以來，展現出卓越的領導力、洞察力與執行力，而他過去多次推動轉型、帶領智邦跨越變局的成功經驗，與智邦設定的願景發展路徑完美契合。未來智邦在石軍的領導下，將延續為客戶與合作夥伴提供高品質的專業服務，更將從變革性的戰略思維、以及對新興市場趨勢的敏銳洞見出發，為智邦建立起快速應變的轉型慣性，進而形塑出洞燭機先、克服挑戰、創新協作的企業文化。

至於原執行長暨總經理馬思睿(Edgar Masri)，在過去幾年達成多項重要里程碑，在卸任後馬思睿也將繼續擔任資深顧問。

智邦在全球交換器市場中居產業領導地位，目前以100G為出貨主力，400G出貨則穩定成長，今年估400G佔整體交換器出貨比重上看15%~20%，將對於整體毛利率、獲利將注入正向貢獻，長線營運亦不看淡。