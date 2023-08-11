今年景氣普遍看壞，經濟成長率恐不保2，且通膨嚴峻，民眾在消費上明顯較為保守，致使詩肯上半年營運受到衝擊，上半年合併營收11.54億元，年減7.47%，稅後盈餘6468萬元，年減49.57%，每股盈餘1.29元。

詩肯7月合併營收1.93億元，年減2.02%，累計前7月合併營收13.47億元，年減6.73%，其中上半年較疲弱的新加坡NOVA，7月營收已經恢復成長，年增約5.07%，台灣本業則衰退約5.39%。

詩肯表示，7月平均地權條例新法上路，外界對於今年房市與房價大都是保守看待，不過進入下半年後，訂單狀況已經漸入佳境，加上即將進入第4季的傳統旺季，全年營運仍是審慎樂觀。

截至7月底，詩肯全台門市共計達91店，詩肯表示，接下來仍會持續尋找適合店點展店，在品牌融合後，提升營運的效益明顯，對於費用控管也有助益，可望拉抬管理綜效。