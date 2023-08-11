台灣7-ELEVEN持續穩健展店、線上線下策略滿足全鄉全店生活消費需求，7月把握暑假出遊、高溫體感商機，7月合併營收為279.01億元，月增6.59%，年增9.25%，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收為1809.62億元，年增10.12%。

統一超表示，台灣7-ELEVEN為滿足高溫消暑、中元普渡、中秋早鳥採買等節慶節令商機，多元作法下帶動相關類別業績成長1～2成，7月亦迎來象徵達成全鄉全店全新里程碑的桃園復興鄉「羅浮門市」、全台首家24小時營運的拿了就走無人超商「X-STORE 7」、年度盛典高雄啤酒節等，更於亞太永續博覽會偕同關係企業品牌打造「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店，擴散集團永續影響力，搭配轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)、統一生活(康是美)、上海7-ELEVEN、浙江7-ELEVEN等，挹注整體營收成長。

再者，台灣7-ELEVEN深耕OPEN POINT生態圈，會員交易金額持續創同期新高、年成長近2成，串聯icash Pay持續擴充線上線下支付場景，更領先同業推出台日旅遊生活服務平台，海內外服務據點突破48萬個據點、滿足1650萬會員，持續讓點數好集、好用、好生活，促進會員黏著度、提升活躍率。

截至7月底，台灣7-ELEVEN門市店數6769家。

展望8月，統一超表示，瞄準父親節、七夕情人節、中元普渡月、開學採買、中秋節贈禮商機，台灣7-ELEVEN持續藉由話題商品：CITY系列、思樂冰、霜淇淋、全新哆啦A夢集點活動刺激買氣，並以擁有1650萬會員的OPEN POINT生態圈，串聯i預購、i划算、OPEN NOW等數位服務工具，搭配創新行銷活動，滿足OMO的生活消費需求，帶動整體營運向上。