勇士一壘手歐森（Matt Olson）目前暫居國聯全壘打王，11日他在海盜左投佛特（Bailey Falter）手中開轟，正式跨過40轟門檻，成為本季第2人，開轟數也追上了連6場全壘打難產的大谷翔平，但2人分屬不同聯盟，大谷翔平仍以9支差距領先白襪羅伯茲（Luis Roberts），穩坐美聯全壘打王。

歐森這發全壘打出現在第3局，當時他和佛特已經纏鬥8顆球。眼看連續4顆速球都無法解決歐森，佛特改以滑球對付他，沒想到卻投進了好球帶紅中偏高的位置，歐森順勢將球扛出了中外野大牆外，這發陽春炮也幫助勇士取得3分領先。

歷史上一共有13位球員，能在球隊前113場比賽中打出40轟、100分打點，歐森則是最新成員，此外歐森也成為勇士隊史最快擊出40轟的選手，過去由安卓瓊斯（Andruw Jones）的第126場所保持，該年安卓瓊斯整季打出51轟，依然是勇士隊史單季最多紀錄。

儘管4分領先優勢在手，勇士投手群依然無法抵禦海盜猛烈炮火，雖然只掃出2支長打，甚至沒有全壘打出現，但海盜仍靠著更為集中的安打保持得分效率，一步一步追回先前所失，最終以7比5逆轉比賽。勇士下半季先發投手群的自責分率高達6.15，是大聯盟第2差的數據，所幸勇士在先前累積雄厚資本，分區領先來到10場勝差，勇士有足夠多的時間做出調整，重振「投手王國」的威名。