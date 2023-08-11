一名40多歲的業務員因為天氣悶熱，大汗淋漓後喝了一碗冰鎮綠豆湯，喝完開始腹瀉，由於工作太疲累，他洗澡後便直接上床休息，未料隔天發現左側手腳僵硬、口齒不清，走路歪斜，家人緊急送醫才知道是「腦梗塞」（即中風）。對此，醫師提醒，這位患者本身就有三高，同時踩了3大地雷，導致腦中風發生。

上述男子有三高問題（高血壓、高血脂、高血糖），且有10多年菸癮。博仁醫院副院長康志森在《健康2.0》分析，這名患者犯了3大錯誤。第一為大量流汗除了水分流失外，鹽分、電解質也流失不少，此時的脫水程度超乎想像。很多人以為補水就夠了，但事實上是不足的，因為仍嚴重缺乏電解質。

第二，患者出現腹瀉現象，腹瀉也會讓人脫水，也會讓細胞內水分流失。第三為患者喝了綠豆湯，而綠豆是利尿食物，會加劇電解質的流失。

康志森並表示，該患者的三高也是一導致腦梗塞的重要危險因子。他補充說明，該名患者中風心梗危險因子：

1.大口吃冰+猛吹冷氣：導致血管收縮、心房顫動、心律不整。

2.爆汗、腹瀉且喝綠豆湯：利尿、脫水，導致電解質流失及心律不整。

3.吸菸、高血壓：導致動脈硬化。

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