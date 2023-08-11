14歲網紅兼饒舌歌手Lil Tay，靠著炫富、飆髒話爆紅，昨(10日)無預警傳出死訊，家人隨後發出聲明證實噩耗，不過才短短一天，卻出現大逆轉的局面，Lil Tay透過聲明表示：「帳號被駭，Lil Tay和哥哥都活得好好的」，隨即引發網友熱議。

Lil Tay傳出死訊之後，不僅引起大批外媒爭先報導，粉絲數更從原本的323萬飆漲至350萬，但未到一天時間，她竟無預警「死而復生」，接著透過《TMZ》發表聲明，她表示是因為帳號遭駭，才會被傳出烏龍死訊，接著澄清她和前幾個月傳出離世的哥哥，兩個人其實都還活著，隨後吐露心聲：「我的心碎了，很難找到合適的詞來表達，這是非常痛苦的一天，除了嘗試解決這個爛攤子，還一直接到家人打來表示心碎的來電」。

不過整起事件其實疑點重重，Lil Tay的instagram發出聲明證實死訊後，曾有媒體求證Lil Tay的父親及經紀人，不過兩人對於此事的回應卻是曖昧不明，甚至也未出面闢謠，直到媒體得知警方根本沒收到此案件時，才查覺到死訊可能是假消息，這時Lil Tay才澄清帳號遭到駭客入侵，不過此說法網友完全不買單，這份家屬聲明已經遭到刪除。