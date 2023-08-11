台中一名陳姓男子要求同住的女性友人小美（化名）陪、哄他睡覺，卻趁機在一天之內強行硬上對方兩次，還稱「已經發生過1次了，第2次也沒什麼」，2天後陳男偕小美看完電影後，又再度以「哄睡」藉口載她進汽車旅館強制性交，小美忍無可忍最終選擇報警提告。法官依犯強制性交罪，共3罪，均累犯，各處有期徒刑3年2月，應執行有期徒刑3年8月。

據判決書指出，陳男與小美（化名）2019年間與其他友人曾同住在租屋處，兩人非男女朋友。同年9月25日下午1時許，陳男請小美到其房間哄他睡覺，並要求陪同睡覺，小美答應後，陳男竟強脫其衣褲，小美雖緊拉衣褲並試圖反抗，但仍遭到陳男強暴。

同日傍晚，陳男見小美坐在沙發上，便藉故躺在小美大腿上，撫摸她身體並稱「已經發生過1次了，第2次也沒什麼，妳配合我有這麼難嗎」，與小美發生拉扯後，再度違反其意願強暴得逞。

同年9月27日凌晨3時許，陳男與小美看完電影後，隨即騎機車載小美至汽車旅館，再度要求抱著小美睡覺，隨即三度硬上小美，小美最終不甘受辱，報警提告。

法官審酌陳男僅為滿足一己之私慾，竟無視小美意願，對其 為強制性交行為，顯然欠缺尊重個人對於身體自主權利之觀念，對小美造成身體及心理之傷害，應予非難。

法官考量陳男犯後坦承犯行，但迄未與小美達成和解以取得原諒，依犯強制性交罪，共3罪，均累犯，各處有期徒刑3年2月，應執行有期徒刑3年8月。

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