去年11月新北、中壢接連爆發台版柬埔寨囚虐詐欺人頭戶案，3人死亡，震驚社會。檢警偵辦數月，逮捕在幕後操控囚虐人頭戶、洗錢的主嫌、綽號「藍道」的28歲男子杜承哲並在7月1日起訴後羈押案情出現大逆轉。原來杜男並非真正的「藍道」，而是幕後真正藏鏡人對外的「分身」。真正的「藍道」余姓男子，竟然是因吸金遭到通緝，潛逃大陸多年，台大畢業的高材生余姓男子。

據了解，余男因涉嫌吸金，早在2014年就潛逃到大陸，遭到檢方通緝，他在大陸操控杜承哲進行詐騙，但再度落網後，余男已為騙過警方順利脫身，在9日大方搭機回台時遭到逮捕。

據透露，這起真假藍道事件，其實是警方設計好甕中捉鱉的方式。警方實際上早已查出，還有一名真正的幕後高人，隱身在幕後操盤，只不過人躲藏在國外。該名幕後藏鏡人要求杜男在國內全部以他的身分指揮發言，企圖讓詐團成員以及檢警認為杜男真正藏鏡人。

根據檢警調查，兩起案件都是「真藍道」余男在幕後操盤，「假藍道」杜承哲在台灣指揮，成立時間都在去年8、9月開始，「強控車」2至3個月後鬧出人命。還有個共通點，就是在社群軟體綽號「迪麗熱巴」的21歲柯姓男子，他是水房首腦。研判除他可與大Boss藍道直接接觸，其他人都只能在群組接受指揮。檢警透過兩人追查幕後金主，才驚覺竟然真正的藍道竟然在國外，於是不動聲色監控。

7月1日檢方起訴並羈押藍道集團成員後，余男以為事件已有人擔了，感覺已風平浪靜，於是準備偷偷回國，但他的動態卻遭警方掌握，在他入境時將順利逮捕。

這起由藍道發起的台版柬埔寨案，目前由士林地檢署和台中地檢署分別偵辦、起訴。去年11月，警方在淡水救出大量被囚禁豬仔，驚爆有人死亡，循線再查出早一步就設立的中壢據點，陸續逮捕S姐、茶董等該集團二把手，由士檢偵辦。北部這2據點，共囚禁61人，有3人死亡，去年12月27日起訴29人。

而台中市新社第七公墓去年12月8日也發生殺人棄屍，30多歲林姓男子遭殺害棄屍，檢警查出他也是賣帳戶後反抗，被毒打後棄屍荒野。台中地檢署發現這個犯罪集團，也是「藍道」等人所發起，與境外機房合作，在台灣成立「水房」處理詐欺所得金流，以及管理求職受騙的人頭帳戶「車隊」，並在取得贓款後交給水房洗錢，中檢4月7日偵結起訴16人。