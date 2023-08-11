拜登總統周三簽署行政命令，將授權美國財政部長禁止或限制投資半導體和微電子、量子IT技術以及某些AI系統等中國三大產業，這可能進一步加劇美中兩大經濟體之間的貿易緊張局勢，亦給市場帶來壓力。

美國7月總體與核心消費者物價指數（CPI）較6月都上漲0.2%，較去年同期則分別上漲3.2%和4.7%。操盤手押注聯準會今年不會進一步收緊貨幣政策，並將在明年初開始降息，盤初美股三大指數都大漲逾1%，但之後盤勢反轉、股價開始拉回，午後大多在漲跌之間狹幅波動，因投資人對核心通膨仍然偏高感到擔憂。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，最近通膨數據持續朝著正確的方向發展，但在她放心覺得央行做得已經足夠了之前，她認為需要取得更多進展。

周四收盤，道瓊指數漲52.79點或0.15%，報35,176.15點。標普500指數漲1.12點或0.03%，報4,468.83點。那斯達克指數漲15.97點或0.12%，報13,737.99點。費城半導體指數跌13.46點或0.37%，報3,597.02點。

標普500指數和那斯達克指數小漲，為8月以來「唯二」的紅盤作收。在大型科技股帶動這兩大指數連漲了5個月之後，投資人只要逢高便賣出將獲利入袋。

標普500指數11大類股漲跌互見，通訊服務類股漲0.42%，表現最佳；其次為非必需消費類股漲0.28%。公用事業類股跌0.32%，表現最疲弱；其次為房地產股跌0.31%。

能源股是今年表現最差的族群之一，但周四連漲了第六天，僅差一步就能追平3月23日至4月3日連漲7個交易日所創下的今年最佳表現。

在台股ADR方面，台積電漲0.87%，收在94.80美元，換算台股價格為602.21元，該全球最大晶圓代工廠7月營收創下近半年新高和同期次高。聯電ADR漲0.14%，日月光跌0.13%，中華電信漲0.46%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲0.68%。

美國交易所成交量總計為118.2億股，過去20日全日均量為109.5億股。

標普500指數有18檔成分股創下52周新高、4檔創新低。那斯達克指數有58檔成分股創52周新高、159檔創新低。