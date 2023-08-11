女星賴薇如曾是喬傑立家族旗下女團「七朵花」成員之一，她8年內送走3名圈內好友安鈞璨、七朵花成員仔仔（周靂岑）和導演范云杰，內心深受打擊，靠著抄心經沉澱，也預告明年搬家，希望透過新環境轉換心情。

賴薇如、安鈞璨2015年在《綠野心蹤》飾演夫妻還罹患血癌，安鈞璨相當投入角色崩潰大哭，想不到同年6月他肝癌病逝，無法出席新劇宣傳活動，讓賴薇如相當悲傷。知名導演、編劇范云杰今年4月腸炎引發敗血症病逝，賴薇如至桃園市立殯儀館送好友最後一程。

未料7月4日傳出仔仔（周靂岑）過世享年35歲，七朵花署名送上花籃哀悼，賴薇如更親自到告別式送好友，坦言心情五味雜陳，因為仔仔告別式也是小僑女兒抓周日，從沒想過仔仔竟然最早離開，盼望好友一路好走，「小孩們有我們這些姊姊幫忙妳看著！！不用擔心！！當個快樂的天使～」

短短8年送走3位好友，賴薇如打擊不小，9日在限動有感而發地表示：「謝謝你們曾經來到我的生命，豐富了我的世界，永遠懷念你們。」根據《三立新聞網》報導，賴薇如靠抄心經轉念，也宣布明年搬家的重大決定，藉由轉換環境平靜身心靈。