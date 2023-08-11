花旗台灣消金業務併入星展銀行，今（11日）下午3時30分開始至14日上午8時59分止，星展與花旗同步進行系統更新及資料轉換作業，期間金融卡ATM存提款、轉帳、帳戶查詢等服務、網路銀行及行動銀行5大服務喊卡，民眾若有相關需求要把握時間處理，不然就得等到下周一才能處理，屆時星展也會舉辦記者會宣告整併完成。

星展銀行提醒，花旗銀行客戶雖然已陸續收到簽帳金融卡，但直到14日上午9時才能開始使用，在這之前，還無法使用金融卡提款、轉帳。此外，客戶原先持有花旗金融卡，在11日下午3時30分後，將無法使用，因此會有超過2天皆無法使用的空窗期，必須特別留意。

星展銀行客戶也因為系統更新及資料轉換作業，這段時間不能以自動化設備進行提款、轉帳、繳稅費等功能，信用卡相關服務、分期付款、停車場紅利折抵及市區免費停車等服務也都會暫停。

花旗消金業務併入星展，包括存匯、貸款、信用卡、財富管理及保險代理人業務等都會移轉到星展銀行。花旗信用卡權益部分，星展銀行表示，依規定會在1年內、也就是2024年8月之前轉換完畢，花旗卡友在轉換到新的信用卡之前，均可繼續使用原本的花旗信用卡、權益不變。