有些人有「不吃牛肉」的禁忌，大多是家中務農或是向神明還願，不過一名女大生日前去烘爐地算命，算命師直言「千禧年的孩子不能吃牛肉，不然會有雙重人格。」她正努力戒牛肉，也好奇問「有沒有千禧年的孩子也被講過不能吃牛肉？」網友傻眼表示「這種鬼話也說得出來」、「我直接告訴妳，現在已經21世紀了。」

一名女大生在《Dcard》發文表示，從小阿嬤就不斷提醒，算命師說她不能吃牛，她日前到烘爐地算命，算命師得知她生日後馬上說「千禧年的孩子不能吃牛肉，不然會有雙重人格。」

原PO正在戒牛肉，也好奇問「有沒有千禧年的孩子也被講過不能吃牛肉？說是會破壞天魁星，導致運氣不好。」

這篇文章引來不少同樣千禧年出生的網友，紛紛留言「被家人勒令不准吃牛，直到成年第一次吃了之後發現完蛋了，怎麼這麼好吃，我前面幾年都錯過什麼了」、「我也是千禧年出生，但我還是牛肉吃到爆，好吃欸」、「我千禧年出生，從高二開始不吃牛，但人生並沒有多順遂。」

其他網友則表示「這種迷信，我以為止於上個世紀，吃個牛肉會有雙重人格，這種鬼話也說得出來」、「算命師說妳會剋夫，妳就一輩子不結婚嗎？都大學了，思考一下事情的是非對錯吧，人生是自己的。」