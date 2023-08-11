高雄市一名傅姓男子因去年3月經新聞報導得知陳、吳二位企業家贈送特斯拉予警，後竟以寄信、傳真或電子郵件等方式，多次恐嚇陳、吳以圖取錢財。高雄分院經審理，一審判傅男1年有期徒刑；傅男不服上訴二審遭法院駁回，且不得抗告上訴第三審法院。

根據判決書，傅男與陳、吳二人互不相識，且無任何交集，只因他通過新聞得知對方贈送特斯拉車輛予警方，後竟心生歹念，已郵寄、傳真等方式，前後一共12次恐嚇。陳、吳二人憤而報警處理。

檢方指出，傅男信中內容不僅濫行提告，其中有封信甚至囂張警告陳、吳二人：「憑你們也敢跟司法鬥？血流成河了！」此外，傅男也威脅陳、吳二人稱他們將會「芭樂票接不完」、「鬧到躺著出來」，同時對吳男討要凌志汽車及每月20萬得用，否則就讓對方「工廠倒斃」。

一審判決指出，傅男與2名被害人素不相識，卻因利欲熏心，竟寫信威脅、恐嚇二人，事後甚至拒絕警方傳喚說明，更惡意稱中華民國法律為惡法。經橋頭地院年底審理後當庭釋放，傅男也未有反思，才過2個月竟又再寄恐嚇信，造成陳、吳二人極大困擾。

高雄分院審理時，認為傅男有侮辱公署及傷害之前科，素行不佳，一審將他判刑1年。傅男不服上訴，二審高分院7月判決出爐，駁回傅男上訴，並不得抗告上訴第三審法院。