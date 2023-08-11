●Investment Partners Asset Management執行長Gregg Abella表示，人們首先看到了總體通膨數據，於是市場大幅拉升，但之後這波升勢逐漸消退，但這可能是正確的反應。雖然總體通膨放緩，但核心通膨仍然僵固，隨著操盤手解析這些數據，最初的樂觀情緒便開始減弱。他並表示，許多科技股的估值都是基於利率回落的預期，但我認為通膨數據裡無一顯示央行會降息，事實上，我們甚至可能會在年底前看到聯準會再次升息25個基點。他並表示，一些大型科技的估值已經非常高。

●巴克萊美國經濟分析師Pooja Sriram表示，通膨朝向正確的方向發展，但支持價格上漲壓力持續放緩的條件尚未出現，現在宣告戰勝通膨仍言之過早意即「還早」。富國銀行資深經濟學家Michael Pugliese表示，通膨問題尚未解決，但正在改善。

●被稱為「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》記者Nick Timiraos表示，7月的核心CPI可能促使聯準會在9月會議上維持利率不變。最新出爐的數據使3個月的核心通膨率換算年率後降至3.1%，創下兩年來新低。